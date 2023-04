Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr vor dem Kreisverkehr Ailinger Straße / Mühlöschstraße wurde eine Beteiligte leicht verletzt. Ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer hatte nicht erkannt, dass der vorausfahrende 71-Jährige mit seinem Peugeot verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr wuchtig auf. Die 54 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot klagte nach dem Zusammenstoß über Nackenschmerzen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf 8.000 Euro, am Peugeot auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Randstein touchiert - Fahrer alkoholisiert

Alkohol dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Berger Straße ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Unterraderach unterwegs und touchierte beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr den Randstein, woraufhin die Vorderachse seines Wagens brach. Weil der 47-Jährige bei der Unfallaufnahme laut einem Atemalkoholtest rund 1,5 Promille intus hatte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein, der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen Lastwagenfahrer. Der Mann war mit seinem Sattelzug in Richtung Lindau unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke und schleuderte Erdreich auf die Straße. Im Anschluss kontaktierte er zwar seine Firma über das Ereignis, fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein Zeuge kontaktierte die Polizei, woraufhin der flüchtige Lastwagenfahrer im Bereich Lindau von bayrischen Beamten gestoppt wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro Sachschaden beziffert. Während der Aufräumarbeiten durch die Straßenmeisterei kam es auf der Bundesstraße für rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Rollerfahrer prallt gegen Pkw

Schwere Verletzungen hat sich ein 60 Jahre alter Motorroller-Fahrer zugezogen, als er am Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Goethestraße von einem Pkw erfasst wurde. Ein 55-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Ehlersstraße kommend nach links in die Kreutzerstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 60-Jährige über die Motorhaube zu Boden geschleudert wurde. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.500 Euro.

Tettnang

Betrunken unterwegs

Weil er sich alkoholisiert hinters Steuer seines Autos gesetzt hat und im Bereich Tettnang von der Polizei kontrolliert wurde, muss ein 64 Jahre alter Mann mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Ein Zeuge war auf den Wagen aufmerksam geworden, als dieser mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Grund für die unsichere Fahrweise des 64-Jährigen wurde bei der Polizeikontrolle klar: Die Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Fahrer musste die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein des 64-Jährigen sowie dessen Autoschlüssel behielten die Polizisten ein.

Salem

Fahrzeug überschlägt sich

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr hat sich auf dem Verbindungsweg zwischen Wespach und Leutkirch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 52 Jahre alter Autofahrer war mit seinem VW UP in Richtung Leutkirch unterwegs. Als er seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, kam er nach links von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Wasserlauf prallte er nach mehreren Metern derart wuchtig gegen ein Kanalrohr, dass sich sein Wagen überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. An seinem Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Bei der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war neben Polizei, Abschleppdienst und Rettungsdienst, samt Notarzt und Rettungshubschrauber, auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

