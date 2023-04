Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei sucht nach Sachbeschädigung Zeugen

Zwischen Mittwoch und Sonntag haben Unbekannte mehrere Stühle und einen Tisch auf einem Schulgelände in der Bilharzstraße beschädigt. Hinterlassen haben die Täter dabei einen Schaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der offensichtlich mutwilligen Beschädigungen und bittet Zeugen und Personen, die Angaben zu den Randalierern machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hohentengen

Unbekannte schlagen Fensterscheibe ein

Mit einem Stein haben Unbekannte am Sonntagmittag an einem Wohnhaus im Mühlbachweg eine Fensterscheibe eingeschlagen, während die dort wohnhafte Familie beim Mittagessen saß. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro und flüchteten. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Brand in Wohnung

Zu einem Wohnungsbrand sind am Montagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Polizei in die Straße "Adlerplatz" ausgerückt. Wohl aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Wohnung in einem denkmalgeschützten Gebäude in Brand und wurde hierbei erheblich beschädigt. Nachdem sich die Bewohner unverletzt aus der Wohnung retten konnte, verhinderte die Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist indes noch unklar, dürfte sich jedoch auf einen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen.

Neufra

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert ist am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr eine 46 Jahre alte VW-Lenkerin auf der Kreisstraße zwischen Harthausen und Neufra (K 8206). Das Auto drehte sich durch den Aufprall um rund 180 Grad und wurde an der Fahrzeugfront eingedrückt. Während die Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen mit eher leichten Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen.

