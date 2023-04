Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahrzeug überschlägt sich

Leutkirch A96 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 bei Leutkirch / Unterzeil werden am Sonntag, gegen 14.37 Uhr sechs Personen davon drei Kinder leicht verletzt. Vermutlich aufgrund Aquaplaning kommt ein 32-jähriger Opel-Fahrer in Fahrtrichtung Lindau auf die rechte Fahrspur und kollidiert dort mit einer ordnungsgemäß fahrenden 25-jährigen Peugeot-Lenkerin. Der Peugeot kommt ins Schleudern, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Alle sechs Personen können die Unfallfahrzeuge selbständig verlassen und kommen mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser nach Wangen, Ravensburg und Memmingen. An den Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe 43.000.- Euro. Der Flurschaden und der Schaden an einem Verkehrszeichen wird auf 2000.- Euro geschätzt. Für die Landung eines hinzugerufenen Rettungshubschraubers war die Autobahn für eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend war sie wieder halbseitig befahrbar. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Stau von sechs Kilometer Länge. Gegen 17.00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben, so dass sich der Stau gegen 17.30 Uhr wieder auflöste. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber zwölf Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit 28 Rettungskräften, sowie 13 Feuerwehrleute der FFW Leutkirch mit ihren Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell