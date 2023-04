Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Mehrere Pkw aufgebrochen

Zu einer Diebstahlsserie kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Innenstadt von Friedrichshafen im Bereich Am Riedlewald, Wendelgardstraße, Marienstraße, Allmandstraße bis zur Bismarckstraße. Als gegen 03.24 Uhr in der Straße Am Riedlewald die Alarmanlage eines Pkw ausgelöst hatte, wurde die örtliche Polizei verständigt. Die Ermittlungen ergaben, dass der bislang unbekannte Täter an einem dortigen Fahrzeug die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen und eine Handtasche entwendet hat. Ein Zeuge konnte eine circa 20-jährige männliche Person vom Fahrzeug weglaufen sehen. Bislang konnten 16 Fahrzeuge festgestellt werden, die im genannten Bereich aufgebrochen wurden. Über die Höhe des jeweiligen Diebsgutes ist noch nichts bekannt. Zeugen zu den Taten werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

Meckenbeuren

Schwertransport bleibt stehen

Zu starken Verkehrsbehinderungen kam es am Samstag auf der B30 wegen eines defekten Schwertransportes. Nachdem der Fahrer einer polnischen Spedition von Friedrichshafen aus in Richtung Bayern startete, platzte kurz nach 01.00 Uhr auf Höhe Kreisverkehr Lochbrücke ein Hydraulikschlauch des Zugfahrzeugs. Eine zunächst durchgeführte Reparatur brachte nicht den gewünschten Erfolg, da bei einem Versuch das Fahrzeug wieder in Bewegung zu setzen, sofort wieder ein weiterer Hydraulikschlauch platzte. Es war nicht möglich das Fahrzeug abzuschleppen. Da die Strecke auch Teil der momentanen Umleitung der B31 ist und ein allgemein hohes Verkehrsaufkommen gegeben war, wurde durch Beamte des Polizeirevier Friedrichshafen über mehrere Stunden hinweg eine Verkehrsregelung an dem dortigen Kreisverkehr durchgeführt. Erst gegen 16.00 Uhr konnte der Schwertransport seine Fahrt wieder aufnehmen und durch die Polizei bis an die bayrische Grenze begleitet und dort zunächst verkehrssicher abgestellt werden.

