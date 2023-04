Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch i.A.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die 27-jährige Fahrerin eines blauen Audi A3 befuhr am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr die K8205 von Leutkirch in Richtung Tautenhofen. Im Bereich der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Memmingen musste sie auf Grund eines schwarzen Kombis mit rumänischer Zulassung, der auf ihren Fahrstreifen kam, ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Der Fahrer des schwarzen Kombis setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zu diesem werden unter T. 07561/84880 an das Polizeirevier Leutkirch erbeten.

Aichstetten

Motorradfahrer verunfallt auf der A96

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam ein 60-jähriger Motorradfahrer auf der A96 Höhe Aichstetten in Fahrtrichtung Memmingen ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer und das Motorrad überschlugen sich hierbei mehrfach. Der Fahrer erlitt hierbei mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Verkehrsdienst Kißlegg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell