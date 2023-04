Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mehrere Autos aufgebrochen

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Stadtgebiet gleich mehrere Autos beschädigt. Neben dem Pkw-Aufbruch in der Marienstraße (wir berichteten am Donnerstag) wurden auch in der Margaretenstraße, der Scheffelstraße, in der Moltkestraße und im Holunderweg Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände daraus gestohlen, oder die Fahrzeuge anderweitig beschädigt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weiterhin Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr einen in der Schillerstraße geparkten Smart beim Ein- oder Ausparken touchiert hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ohne sich um den Sachschaden rechts an der Frontstoßstange in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Zeugen des Unfalls und Personen, die sonstige sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Notrufmissbrauch

Zu einem, wie sich später herausstellte, falschen Alarm rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstagabend in die Daimlerstraße in Manzell aus. Gemeldet wurde ein Gasleitungsbruch, wobei vor Ort schnell klar wurde, dass dies die nicht den Tatsachen entsprach. Stattdessen trafen die Einsatzkräfte einen Bewohner des Mehrfamilienhauses an, der offenbar über das Internet hereingelegt worden war. Ein Unbekannter hatte Ihn kurz zuvor über einen Messenger kontaktiert und ihm offenbart, dass er aus Belustigung bewusst den Notruf abgesetzt habe. Des Weiteren hatten Unbekannte kurzerhand knapp 40 Bestellungen auf den Namen des Mannes an eine Adresse in Norddeutschland getätigt. Die Feuerwehr konnten zeitnah wieder abrücken, die Beamten der Polizei sicherten den Chatverlauf und ermitteln nun unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen.

Friedrichshafen

Schmierfink auf frischer Tat erwischt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 18-Jährige rechnen, die am Donnerstagabend in der Karlstraße eine Steinsäule mit Farbe beschmiert hat. Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ertappten die junge Frau bei ihrer Streifenfahrt auf frischer Tat und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen sie ein.

Ailingen

Motorroller-Fahrer bei Unfall verletzt

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 58 Jahre alter Rollerfahrer, nachdem er am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Hauptstraße von einem Auto erfasst wurde. Die 29 Jahre alte Unfallverursacherin wollte mit ihrem Pkw rückwärts von einem Parkplatz vor dem Rathaus ausparken und übersah dabei den Mann auf seinem Motorroller. Der 58-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug der Frau wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt, am Zweirad dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden sein.

Überlingen

Unfall im Kreisverkehr

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstag gegen 13 Uhr im "Abig-Kreisel" entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein 20 Jahre alter VW-Lenker war auf der L 200 stadteinwärts unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei schätzte er die Verkehrslage offenbar falsch ein und kollidierte mit dem aus Richtung Rengoldshauser Straße kommenden BMW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der BMW war nach dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in Nußdorf an der Abfahrt der Bundesstraße im Bereich der Einmündung zur Straße "Zum Salm" ereignet hat. Ein 86 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von der B 31 ab und wollte an der Einmündung in Richtung Nußdorf fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 42 Jahre alten VW-Fahrers und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Der Wagen des Seniors war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

