Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr hat ein Unbekannter an einem im Rahlenweg geparkten Renault den rechten Außenspiegel beschädigt. Der Täter verursachte an dem Pkw einen Schaden von rund 200 Euro. Personen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Scheiben an Schulgebäuden eingeworfen

Sowohl am Eingang zum Spohn- wie auch zum Welfen-Gymnasium und auch an der daneben befindlichen Sporthalle wurden zwischen Gründonnerstag und vergangenem Mittwoch Scheiben eingeworfen. Der bislang unbekannte Täter verursachte an den Fenstern einen Schaden von insgesamt rund 6.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Radler prallt mit Rollerfahrerin zusammen

Verletzungen haben ein Radfahrer und die Lenkerin eines City-Rollers erlitten, die am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Ecke Friedenstraße/Schützenstraße zusammengeprallt sind. Der 64-jährige E-Bike-Fahrer bog nach rechts von der Friedensstraße in die Schützenstraße ein und übersah dabei die 39 Jahre alte Frau auf ihrem Roller. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzten die Lenker und verletzten sich leicht. Sie wurden vor Ort medizinisch untersucht, die 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Pkw zerkratzt

Sachschaden von etwa 1.000 Euro hat ein Vandale verursacht, der in der Nacht zum Mittwoch einen in der Lauthstraße geparkten schwarzen 3-er BMW zerkratzt hat. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Vorfalls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Aitrach

Dach beschädigt

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag das Dach eines Wohnhauses in der Neue-Welt-Straße beschädigt. Der Täter warf von einem angrenzenden Spielplatz mehrere große Steine auf das Dach des Hauses, sodass etwa drei Dutzend Ziegel zerbrachen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Wangen

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Poststraße am Mittwoch erst einen Unfall verursacht hat und im Anschluss das Weite suchte. Der Autofahrer streifte während des Einparkversuchs einen Metallpfosten und verursachte dadurch insgesamt einen Schaden von rund 1.000 Euro. Nach der Kollision fuhr der junge Fahrer davon, wurde dabei aber von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei, die nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 18-Jährigen ermittelt.

Kißlegg

Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Ernüchternd waren die Geschwindigkeitsmessungen auf der A 96 an der Auffahrt Kißlegg in Richtung München, die die Verkehrspolizei am Mittwochmorgen während des vorherrschenden Regens durchgeführt hat. Während der rund zweistündigen Messung auf dem Abschnitt, auf dem die Geschwindigkeit bei Nässe auf 80 km/h reduziert ist, war mehr als jeder vierte Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs. Insgesamt stellten die Beamten in der kurzen Zeit 282 Verstöße fest, 29 Fahrer waren sogar so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter, ein Renault-Lenker, war trotz der Nässe mit 148 km/h unterwegs und muss nun damit rechnen, seinen Führerschein für einige Zeit abzugeben.

Kißlegg

Auto auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Einfach das Weite gesucht hat ein Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Siemensstraße einen VV Golf angefahren hat. Der Flüchtige verursachte am hinteren Radlauf des VW einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

