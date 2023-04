Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies

Reifen an Lkw-Anhänger platzt

Während der Fahrt ist am Mittwochmorgen in der Mengener Straße an einem Lkw-Anhänger ein Reifen geplatzt. Der Anhänger geriet in der Folge ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke und einer Straßenlaterne, wodurch diese umgeknickt wurde. An dem Anhänger und einem Pkw, der unter der Laterne geparkt war, ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro entstanden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Sigmaringen

Polizei sucht nach Fahrraddiebstahl Zeugen

Nachdem ein Fahrrad, das am Dienstag in der Josefstraße gestohlen wurde, kurze Zeit später auf einem Waldweg zwischen Langenbrunn und dem Schloß Werenwag aufgefunden wurde, sucht das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen. Die Täter entwendeten das Rad des Fabrikats "Cube Attention" aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses und ließen es dann beschädigt zurück. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein war eine 54-jährige Autofahrerin unterwegs, die Beamte des Polizeirevier Bad Saulgau am Mittwochmorgen in der Mengener Straße gestoppt haben. Die Frau konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorzeigen und musste ihren Pkw daraufhin stehen lassen. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

