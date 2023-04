Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto aufgebrochen und Handy gestohlen

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Scheibe eines in der Marienstraße abgestellten Taxis eingeschlagen und ein Mobiltelefon aus dem Wageninneren gestohlen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen der Tat, die zwischen 18.30 Uhr und 4.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, Wertgegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen. Machen Sie es Langfingern nicht leicht und bieten Sie ihnen keine günstige Tatgelegenheit.

Friedrichshafen

Passanten durch Parolen belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch gegen 10.30 Uhr im Bereich der Schiffsanlegestelle in Friedrichshafen Passanten mit rechtsmotivierten Parolen und Gesten belästigt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Im Anschluss an seine strafbaren Provokationen ergriff der Mann die Flucht und konnte bislang nicht mehr angetroffen werden. Zeugen beschrieben den Mann als etwa 40 Jahre alt, von kräftiger Statur und etwa 170 - 180 cm groß. Er hatte kurzgeschorene Haare, trug einen grünen Kapuzenpullover und eine graue Jogginghose. Er hatte ein auffallend vernarbtes Gesicht, einen Dreitagebart und eine auffallende Schusswaffen-Tätowierung am Hals. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mähroboter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf einen Mähroboter am Freigelände des Sportplatzes in Kluftern in der Kapitän-Wagner-Straße hatten es unbekannte Diebe abgesehen. Zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstagmorgen nahmen sie das Gerät der Marke "Einhell" samt Ladestation im Wert von mehreren hundert Euro einfach mit. Zeugen des Diebstahls und Personen, die Hinweise zum roten Roboter vom Typ "Freelexo BT" geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an den Polizeiposten Immenstaad zu wenden.

Friedrichshafen

Gefälschter Führerschein

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend im Stadtgebiet ermittelt die Polizei gegen einen 25 Jahre alten Autofahrer. Beamte der Landes- und der Bundespolizei, die gemeinsam Kontrollen im Stadtgebiet durchführten, wurden auf den Mann und dessen Wagen aufmerksam, weil dieser trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Auf Verlangen der Polizisten händigte er eine ausländische Fahrerlaubnis aus, die augenscheinlich gefälscht war. Die kontrollierenden Polizeibeamten behielten das Dokument zur weiteren Überprüfung ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-Jährigen ein. Unter anderem drohen dem Mann nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Tettnang

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Lindauer Straße ereignet hat. Ein 39 Jahre alter Linienbus-Fahrer hatte aus Unachtsamkeit den BMW übersehen, der vor ihm an der Ampelkreuzung zur Wangener Straße stand, und fuhr wuchtig auf. Dabei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Meckenbeuren

Alkoholisiert mit Pkw festgefahren

Weil er unerlaubt mit einem Wagen unterwegs war und sich dabei in einem Graben auf dem Parkplatz im Bereich der Altmannstraße festgefahren hatte, muss ein 21-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Zeuge hatte am Mittwochabend gegen Mitternacht die Polizei alarmiert, als ihn Jugendliche, die dabei waren den Pkw zu bergen, in seiner Nachtruhe störten. Gegenüber den Beamten gab sich der 21-Jährige als der verantwortliche Fahrer aus. Wie die folgenden Ermittlungen ergaben, war der Wagen weder zugelassen noch versichert. Darüber hinaus war der Fahrer mit rund zwei Promille intus deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterfahren durfte er mit dem Mazda, an dem rund 1.500 Euro Sachschaden entstand, aus vielerlei Hinsicht nichtmehr. Der junge Mann musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er wird nun wegen diverser Straftaten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Immenstaad

Unfall beim Ausparken

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gehrenbergstraße. Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin wollte aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei den vorbeifahrenden 87 Jahre alten Nissan-Fahrer. Der Sachschaden beläuft sich am Wagen der Unfallverursacherin auf etwa 5.000 Euro, am Pkw des Seniors auf rund 8.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall bei Ottomühle

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der L 200 an der Einmündung Ottomühle ereignet hat. Eine 77 Jahre alte Citroen-Lenkerin, die die Kreisstraße von Bambergen her befuhr, wollte nach links auf die Landesstraße einbiegen und nahm dabei einem 67-Jährigen in einem Volvo die Vorfahrt. Während die beiden Unfallbeteiligten bei dem Zusammenstoß der Autos unverletzt blieben, entstand am Citroen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf rund 13.500 Euro geschätzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrer betrunken unterwegs

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hat ein Verkehrsteilnehmer, den die Polizei am Mittwochmorgen im Stadtgebiet kontrolliert hat. Der Autofahrer war auf der Bundesstraße aufgefallen, da er auf seiner Fahrt in Richtung Überlingen mehrfach auf die Gegenspur geriet. Da den Beamten bei der anschließenden Kontrolle bereits Alkoholgeruch aus dem Auto entgegenschlug und auch ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille erbrachte, musste der 59-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein und den Autoschlüssel behielten die Beamten ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Da der Mann während des Aufenthalts im Krankenhaus psychisch immer labiler wurde, brachten die Beamten ihn im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik.

Bermatingen

Scheiben beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Markdorf, nachdem zwischen Samstag und Montag an zwei Gebäuden Scheiben beschädigt wurden. Am Gebäude einer Versorgungseinrichtung in der Bahnhofstraße verursachte der Täter an zwei Glasscheiben einen Schaden, während in der Ahauser Straße eine Balkontüre beschädigt wurde. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Markdorf

Sachbeschädigung an Kindergarten

Die Fensterscheibe eines Kindergartens hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch beschädigt. Der Täter warf einen kleinen Metalltopf, der sich im Garten des Kinderartens befand, gegen das Glas. Der Schaden, der dadurch entstand, ist aktuell noch nicht genau beziffert. Der Polizeiposten Markdorf hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell