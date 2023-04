Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Auf Baustelle randaliert

Unbekannte haben am Dienstagabend auf einer Baustelle in der Schwarzenbacher Straße randaliert und dort offensichtlich mutwillig einen Bagger beschädigt. Mit einem Stein schlugen die Täter an dem Fahrzeug Scheiben ein und warfen darüber hinaus eine mobile Toilette um. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Sigmaringen

Unbeteiligter pöbelt Polizisten an und beleidigt diese

An einer Kontrollstelle, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag in der Landesbahnstraße eingerichtet haben, hat ein Unbeteiligter im Vorbeigehen die Einsatzkräfte angepöbelt und beleidigt. Der alkoholisierte 42-Jährige weigerte sich im Anschluss, seinen Personalausweis vorzuzeigen und leistete darüber hinaus Widerstand gegen die darauffolgende Durchsuchung. Als er aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen wurde, wehrte sich der Mann weiterhin und trat später, bei einer Untersuchung durch einen Arzt, nach einer Beamtin. Die Nacht verbrachte er in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen und die Gebühren der Übernachtung. Einen Alkoholtest verweigerte der 42-Jährige.

Sigmaringen

Auto gestreift und geflüchtet

Weil sie am Dienstagvormittag in der Mühlbergstraße einen anderen Pkw gestreift hat und anschließend einfach weitergefahren ist, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen eine 47 Jahre alte Autofahrerin wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Im Bereich des Mühlbergtunnels fuhr die Unfallverursacherin an einem Citroen-Lenker vorbei, der an einer Ampel, die aufgrund von Wartungsarbeiten am Tunnel aufgestellt war, warten musste. Beim Einscheren vor dem Pkw kollidierte sie mit diesem und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nachdem die 47-Jährige weiterfuhr, wurde sie von einer verständigten Polizeistreife bei Scheer gestoppt.

Meßkirch

Unbekannter bringt falsche Verwarnungen in Umlauf

An mehreren Fahrzeugen im Bereich Einsteinweg hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen kleine angebliche Verwarn-Zettel mit dem Logo der Stadt Meßkirch geklemmt. Darüber hinaus erhielt ein Bürger einen Brief, vermeintlich vom Ordnungsamt, in dem Hinterlassenschaften seines Hundes thematisiert wurden. Sowohl der Brief, als auch die angeblichen Verwarnungen wegen Parkens auf dem Gehweg sind nicht von offizieller Stelle, sodass der Polizeiposten Meßkirch nun wegen Amtsanmaßung ermittelt. Hinweise zum selbsternannten Hilfssheriff nehmen die Ermittler unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Mann landet mit über drei Promille in Polizeigewahrsam

Verkehrsteilnehmer haben am Dienstagabend gegen 23 Uhr per Notruf einen Mann gemeldet, der in der Platzstraße auf dem Gehweg lag. Wie sich schnell herausstellte schlief der stark Alkoholisierte mit einer Wodkaflasche im Arm. Nachdem ein Alkoholtest weit über drei Promille zum Vorschein brachte, nahmen die alarmierten Einsatzkräfte den 45-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Arrestzelle auf dem Polizeirevier. Der Mann muss nun die Kosten der Übernachtung tragen.

Bad Saulgau

Verkehrskontrolle

Mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot muss ein 40 Jahre alter Autofahrer rechnen, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend in der Paradiesstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab ein Alkoholvortest bei dem Mann über 0,5 Promille, weshalb dieser die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Revier begleiten musste. Seinen Weg musste er danach ohne sein Fahrzeug fortsetzen.

Herbertingen

Lkw aufgebrochen

Mit einem Hebelwerkzeug haben sich Unbekannte zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen an einem Lkw in der Zollernstraße zu schaffen gemacht. Die Täter gelangten in die Fahrerkabine, stahlen dort mehrere persönliche Reisegegenstände wie Haushaltsgegenstände und schlauchten darüber hinaus mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs ab. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Ostrach

Unfall in Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr L 286 / Sigmaringer Straße ist am Dienstagvormittag ein Pkw ins Schleudern geraten und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen gekommen. Der 47-jährige Fahrer eines Mercedes übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 31 Jahre alte VW-Lenkerin und kollidierte mit dem Heck ihres Fahrzeugs. Der VW drehte sich hierbei seitlich, die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes des unverletzten Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, am VW wird dieser auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell