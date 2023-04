Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorrad umgestoßen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein in der Sedanstraße abgestelltes Motorrad umgestoßen und dabei beschädigt. Aktuell schließen die Ermittler nicht aus, dass das Zweirad mutwillig oder beim Rangieren umgeworfen wurde. Personen, die zwischen 21 Uhr und 5 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Von Straße abgekommen - Autofahrerin mutmaßlich unter Drogen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Kluftern ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad gegen die 21 Jahre alte Verursacherin. Die junge Frau war mit ihrem Hyundai von Lipbach kommend auf der Markdorfer Straße unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte sie die Holzhütte auf einem Privatgrundstück und stieß anschließend frontal gegen einen Mast und einen Stromverteilerkasten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mast aus seiner Bodenverankerung gerissen und der Stromkasten erheblich beschädigt. Am Hyundai entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Beamten fanden im Wagen der leicht verletzten 21-Jährigen einen Joint sowie Utensilien, die auf Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Weil sich bei der jungen Frau schnell der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung ergab, musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Friedrichshafen

Lkw muss ausweichen und kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen

Weil ihm eigenen Angaben zufolge ein anderer Lkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist, musste am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein 25-jähriger Lkw-Lenker auf der Kreisstraße (K7735) zwischen Oberteuringen und Ittenhausen ausweichen. Das Fahrzeug kam daraufhin im Bereich der Abzweigung Weilermühle nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Der entgegenkommende Sattelzug soll seine Fahrt indes in Richtung Oberteuringen fortgesetzt haben. Ein Abschleppdienst barg den Lkw des 25-Jährigen, an dem mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sind. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat derweil die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten. Dieser soll mit einem Sattelzug mit weißem Auflieger und grün-organgener Aufschrift unterwegs gewesen sein.

Tettnang

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße an der Einmündung Wilhelmstraße entstanden. Ein 26-jähriger VW-Lenker übersah beim Linksabbiegen von der Wilhelmstraße in die Bahnhofstraße einen Jaguar-Fahrer, der seinerseits von dort aus nach links in die Wilhelmstraße abbog und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tettnang

Wohnungsbrand

Beim Brand einer Wohnung am Dienstagmittag am Bärenplatz entstand zwischen 20.000 und 30.000 Euro Sachschaden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an einer Lichterkette oder einer Mehrfachsteckdose ursächlich für den Brand und die damit verbundene starke Rauchentwicklung. Die rasch eingetroffene Feuerwehr löschte die Flammen. Die Wohnung wurde durch den Brandausbruch vorübergehend unbewohnbar. Die Stadt Tettnang kümmerte sich um eine kurzfristige Unterbringung der Bewohner. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Polizei war die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen an der Brandörtlichkeit im Einsatz.

Immenstaad

Toilettenhäuschen verwüstet - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte über die Osterfeiertage in der öffentlichen Toilette am Rathaus in der Dr.-Zimmermann-Straße Sachschaden angerichtet haben, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad und bittet um Hinweise. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen zündeten die Vandalen Papierhandtücher im Waschbecken an und stahlen mehrere Rollen Toilettenpapier. Am Montagabend zerstörten Unbekannten dann mutwillig ein gläsernes Türschild. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizisten schließen einen Tatzusammenhang nicht aus und bitten Personen, sie sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Schulgebäude

Nachdem sich Unbekannte zwischen Freitag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Rauensteinstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Mutmaßlich über ein Fenster im Untergeschoss brachen die Täter ein und öffneten auch im Gebäude weitere Türen gewaltsam. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ausfällt ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Berufsschulzentrums Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Owingen

Gegen Leitplanke geprallt

Auf 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der K 7788 zwischen Taisersdorf und Owingen entstanden ist. Angaben des verunfallten Autofahrers zufolge musste er kurz nach einer Linkskurve einem kreuzenden Reh ausweichen, das auf der Fahrbahn stand. In der Folge des Manövers prallte er links gegen den Bordstein und fuhr im Anschluss gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Zwar konnte er so eine Kollision mit dem Wildtier verhindern, an seinem Wagen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, an der Leitplanke wird dieser auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Markdorf

Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen gegen 0:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Ensisheimer Straße ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Zunächst waren mehrere Jugendliche in Streit geraten, der nach kurzer Zeit eskalierte. In dessen Verlauf sollen bislang Unbekannte aus der Gruppe auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Dem 16-Jährigen gelang die Flucht mit seinen Begleitern, die aggressiven Kontrahenten ließen von der Verfolgung jedoch erst ab, als der Notruf gewählt wurde. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Verdächtigen. Das Opfer gab an, nicht verletzt zu sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung und die Identität der Angreifer sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

