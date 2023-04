Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorroller gestohlen

Zwischen Samstag und Mittwoch wurde ein auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellter Motorroller gestohlen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des grauen Honda-Rollers mit Ravensburger Zulassung sowie zu Tat und Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Wangen

Nach Beschädigung an Auto -Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, nachdem zwischen Donnerstag und Montag in der Friedrich-Ebert-Straße ein geparkter Audi beschädigt wurde. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Außenspiegel des Autos einen Schaden von rund 200 Euro. Zwar hinterließ er einen Zettel auf der Windschutzscheibe des Wagens, ist unter der Nummer nun aber nicht erreichbar. Der Verursacher sowie Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bodnegg

Auto landet auf Dach

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin, die am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 32 bei Korb verunglückt ist. Die Fahrerin kam aus Unachtsamkeit erst nach rechts von der Straße ab und steuerte in der Folge stark gegen. Sie geriet mit ihrem VW nach links von der Fahrbahn, überschlug sich in der Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 39-jährige Lenkerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Auto prallt gegen Baum

Mit schweren Verletzungen musste ein Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Dienstagabend mit seinem Pkw von der L 308 abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Der 56-jährige Ford-Lenker war von Adrazhofen nach Leutkirch unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Straße abkam. Durch die Kollision mit dem Baum wurde er so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert wurde. An seinem Pkw entstand Totalschaden, ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

Weingarten

Brand an Heizungsanlage

Ein technischer Defekt in einer Heizungsanlage war der Grund dafür, dass die Feuerwehr gestern zu einem Wohnhaus in die Doggenriedstraße ausrücken musste. In der Anlage kam es zu einer Verpuffung, die die Wehrleute auf den Plan rief. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht, auch Personen kamen nicht zu Schaden. Lediglich die Heizung wurde in Mitleidenschaft gezogen, der entstandene Schaden ist bislang unbekannt.

Weingarten

Stromkasten umgefahren

Ein Schwerlaster hat am Dienstagmorgen beim Abbiegen an der Kreuzung Schussenstraße/Gartenstraße einen Stromverteilerkasten schwer beschädigt. Der Lenker des Lkw bog mit seinem Fahrzeug von der Schussenstraße links in die Gartenstraße nach Ravensburg ab, als der Auflieger des Scherlasters beim Ausschwenken den Stromkasten traf. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Er konnte wenig später gestoppt werden. Es ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass der 64-jährige Lenker den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Der Schaden, der durch den Unfall an dem Stromverteiler entstand, wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der TWS kümmerten sich um den Kasten.

Weingarten

Sachbeschädigung in Sporthalle

Mehrere Oberlichter der Sporthalle in der Brechenmacherstraße haben Unbekannte zwischen letztem Mittwoch und Dienstag beschädigt. Die Täter verursachten dabei insgesamt einen Schaden von rund 1.600 Euro. Inzwischen wurde Anzeige erstattet und das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 0751/803-6666 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell