Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall verursacht und davongefahren - Autofahrerin muss mit Anzeige rechnen

Mit einer Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss eine 53-jährige Autofahrerin rechnen, die am Donnerstagmittag in der Landeshausstraße einen anderen Pkw beschädigt hat. Die Unfallverursacherin streifte den am Fahrbahnrand abgestellten Ford beim Einparken und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte die Frau dann ihre Fahrt fort. Ein Zeuge hatte die 53-Jährige jedoch beobachtet und die Polizei verständigt, welche nun die Ermittlungen aufgenommen hat. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand bei der Kollision ein Sachschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro.

Sigmaringen

Alkoholisierter fällt in Zug negativ auf und beleidigt Einsatzkräfte

Weil er im Zug negativ aufgefallen war und sich weigerte, diesen zu verlassen, wurden Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagabend zu einem Alkoholisierten am Bahnhof gerufen. Die Polizisten begleiteten den Mann aus dem Zug, wobei sich er sich unkooperativ verhalten hat und die Angabe seiner Personalien verweigerte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Nachdem der 29-Jährige während der Maßnahmen die Einsatzkräfte und bei einer Vorstellung beim Arzt eine Krankenschwester beleidigt hat, erwartet ihn eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Bad Saulgau

Jugendlicher will mit gestohlenem Roller und ohne Führerschein vor Polizei flüchten

Mit einem gestohlenen Roller und ohne Führerschein wollte ein 15-Jähriger am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle flüchten. Eine Polizeistreife wollte den Rollerfahrer im Wuhrweg stoppen und kontrollieren, woraufhin der Jugendliche beschleunigte und über einen Fußweg flüchten wollte. An einer Brücke über den Stadtbach verschätzte sich der Flüchtende jedoch und kollidierte mit dem Brückengeländer. Bei dem Unfall verletzt sich der junge Mann leicht, einer weiteren ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. Während der 15-Jährige keinen Führerschein für das Gefährt vorzeigen konnte, stellte sich ebenfalls schnell heraus, dass dieses am Vortag von seinem Besitzer in Bereich der Königsberger Straße als gestohlen gemeldet wurde. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Bad Saulgau

Beim Rangieren Straßenlaterne beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Rangieren hat zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag möglicherweise ein Lkw-Fahrer eine Straßenlaterne in der Hauptstraße beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um die Straßenlaterne, die in Schräglage geraten war, und die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Pkw zerkratzt

Offensichtlich mutwillig hat ein Unbekannter einen Sprinter beschädigt, der am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Sankt Katharinenstraße geparkt war. Der Täter zerkratzte eine Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell