Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Mülleimerbrand

Das Polizeirevier Ravensburg bittet aktuell um Hinweise, nachdem am frühen Freitagmorgen auf dem Marienplatz im Bereich des Landgerichts ein Mülleimer angezündet wurde. Das Feuer griff auf eine weitere Tonne über, sodass beide gelöscht werden mussten. Weitere Tonnen auf Höhe der Taxistände wurden umgeworfen und der Inhalt großflächig auf der Straße verteilt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und geht von einem Zusammenhang der Vorfälle aus. Personen, die kurz nach Mitternacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pedelecs gestohlen

Ein Fahrraddieb hat am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr zwei Pedelecs gestohlen, die in der Franz-Stapf-Straße an einem Wohnhaus abgestellt waren. Die Räder der Marke Focus waren mit einem Schloss und Eisenbügel gesichert. Auch das Schloss sowie die an den Rädern befindlichen Satteltaschen nahm der Täter mit. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der Pedelecs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Weitere Beschädigungen an Schulen

Nachdem wir erst gestern über Beschädigungen an Schulgebäuden berichtet haben, kam es auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu weiteren Straftaten. Unbekannte warfen eine Fensterscheibe am Albert-Einstein-Gymnasium ein und beschmierten eine Hauswand des Welfengymnasiums mit schwarzer Farbe. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Junger Mann in Polizeigewahrsam

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Argensiedlung hat die Polizei einen 22-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der junge Mann war mit seinem Bruder und seinem Vater derart in Handgreiflichkeiten geraten, dass diese die Polizei verständigten. Da er sich auch sehr aggressiv gegenüber der Polizei zeigte und Anstalten machte, die Beamten anzugreifen, setzten diese Pfefferspray gegen den 22-Jährigen ein. Er wurde letztlich mit Handschellen geschlossen. Eine medizinische Behandlung der gereizten Augen verweigerte er. Er verbrachte letztlich die Nacht in einer Arrestzelle. Da er während des Einsatzes mehrfach nach dem Polizisten schlug, trat und biss und auch mit Beleidigungen um sich warf, hat er nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Leutkirch

Motorradfahrer verunfallt

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein war ein Motorradfahrer unterwegs, der am Donnerstag gegen 19 Uhr im Bereich von Schloss Zeil von der Straße abkam und verunfallte. Der 22 Jahre alte Biker verletzte sich bei dem Unfall an der Hand, fuhr aber nach dem Vorfall davon. Ein Zeuge, der den Motorradlenker nach dem Unfall noch angesprochen hatte, verständigte die Polizei, die den 22-Jährigen zuhause vorfand. Abklärungen der Beamten ergaben schnell, dass der Motorradlenker keinen gültigen Motorradführerschein besitzt und zudem deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein Vortest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er die Polizisten zu einer Blutabgabe in ein Krankenhaus begleiten. Da er zudem psychisch labil wirkte, wurde der Mann einem Arzt vorgestellt und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Bad Wurzach

Graffiti-Sprayer unterwegs

Durch mehrere Graffitis sind Vandalen in letzter Zeit im Raum Bad Wurzach unangenehm aufgefallen. Während im Laufe der letzten drei Wochen sowohl am Skatepark als auch an einer Unterführung in der Achbergstraße mehrere Symbole und Wörter mit teils beleidigendem Inhalt in verschiedenen Farben angebracht wurden, beschädigten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag auch mehrere Wände und Türen auf dem Gelände einer Schule sowie einen auf dem Lehrerparkplatz abgestellten Pkw. Dass die Taten zusammenhängen, schließt die Polizei aktuell nicht aus. Personen, die Hinweise zu den Verursachern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Flüchtig ging ein Unfallverursacher, der zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr im Parkhaus eines Einkaufsmarktes einen abgestellten VW angefahren hat. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an dem VW zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Bad Waldsee

Schaden durch Flaschenwurf

Schaden von rund 1.000 Euro hat eine Gruppe Jugendlicher verursacht, die am Freitag gegen 2 Uhr eine Glasflasche gegen eine Haustür in der Anna-Warth-Straße geworfen hat. Zuvor klingelten die Jugendlichen an der Tür und ergriffen nach dem Wurf die Flucht. Sachdienliche Hinweise auf die Verantwortlichen nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Ladestation beschädigt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde eine E-Bike-Ladestation auf dem Schlossplatz beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang nicht bekannt. Personen, die Hinweise dazu geben können, wie der Schaden verursacht wurde und wer dafür verantwortlich ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell