Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Salem / Bodenseekreis (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr auf der L 200a zwischen Tüfingen und Stefansfeld ereignet hat. Ein 49 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Audi Q3 in Richtung Schloss Salem unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab, touchierte zunächst einen entgegenkommenden BMW seitlich und prallte im Anschluss frontal gegen den nachfolgenden Mini-Cooper einer 61-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mini in einen angrenzenden Acker geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 61-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt hingegen eher leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungsdiensten zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der 40 Jahre alte BMW-Fahrer hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon. Sowohl am Audi als auch am Mini-Cooper entstand Totalschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird am Audi auf etwa 40.000 Euro, am BMW auf rund 10.000 Euro und am Mini auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei, der örtliche Feuerwehr auch der Rettungsdienst samt Notarzt und Rettungshubschrauber im Einsatz waren, musste die Landesstraße bis kurz vor 16 Uhr voll gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell