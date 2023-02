LPI-GTH: Freilaufender Hund eingefangen

Ilmenau (ots) - Gestern Nachmittag kam es gegen 13.50 Uhr zu einem Brand von drei Mülltonnen in der Elgersburger Straße in Roda. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Garage über. Die eingesetzte Feuerwehr konnte zügig löschen, es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Vermutlich entstand der Brand, weil zuvor unsachgemäß Asche entsorgt wurde. (ah) Rückfragen bitte an: ...

