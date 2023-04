Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.04.2023

Ravensburg (ots)

Jugendliche erpresst - ein Täter in Haft

Die Polizei konnte am Mittwoch einen Mann im Alter von 22 Jahren festgenehmen, der im Verdacht steht am Montag vergangener Woche (03.04.2023) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erpresst zu haben. Weiterhin wurde am Mittwoch ein 28 Jahre alter Mann festgenommen, der in Verdacht steht dem 22-Jährigen bei seinen Taten Hilfe geleistet zu haben. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen sollen sich die beiden Jugendlichen am späten Nachmittag des 03.04.2023 mit dem 22-Jährigen in der Wohnung des 28-Jährigen im Stadtgebiet von Ravensburg verabredet haben. Während der 17-Jährige vor der Wohnung wartete, soll sich der 16-Jährige in die Wohnräume begeben haben, wo er von dem 22-Jährigen geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein soll. Da der Jugendliche kein Bargeld mit sich führte, soll er von dem 22-Jährigen unter vorgehaltenem Messer zu der Herausgabe seiner Jacke sowie seines hochpreisigen Smartphones und seiner Kopfhörer im Gesamtwert von über 1.000 Euro gezwungen worden sein. Den vor der Wohnung wartenden 17-Jährigen soll der 22-Jährige ebenfalls mit einem Messer in der Hand zu der Herausgabe eines zweistelligen Bargeldbetrags gezwungen haben. Der 16-jährige Jugendliche erlitt Kopfverletzungen. Sein Begleiter blieb unverletzt Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht Ravensburg Ende der vergangenen Woche Haftbefehl gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen erpresserischem Menschenraub und zwei Fällen der besonderes schweren räuberischen Erpressung. Gegen den 28-Jährigen wurde Haftbefehl unter anderem wegen Beihilfe zur besonderes schweren räuberischen Erpressung erlassen. Am Mittwoch konnte der flüchtige 22 Jahre alte Mann von der Bundespolizei im Landkreis Göppingen festgenommen werden. Der 28-Jährige kam eigenständig zum Polizeirevier Polizei Ravensburg, wo er schließlich ebenfalls festgenommen wurde. Am gestrigen Donnerstag wurden beide Männer einem Haftrichter des Amtsgerichts Ravensburg vorgeführt, der den Haftbefehl gegen den 22-jährigen Haupttäter in Vollzug setzte. Dieser befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Der 28-jähriger mutmaßliche Gehilfe wurde auf freien Fuß gesetzt. Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Ravensburg führt.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

