POL-BI: Betrunkener Rollerfahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 17.01.2023, versuchte ein Trio zwei Jugendliche am Jahnplatz auszurauben. Ein 14-jähriger Bielefelder hielt sich mit seinem Freund gegen 17:15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz auf. Als sie den Ausgang in Richtung Friedrich-Verleger-Straße nutzen wollten, wurden sie von drei Jugendlichen auf ihre Taschen angesprochen. Einer der drei forderte in einer ...

mehr