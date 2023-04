Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte endet in Zelle

Am Freitag kurz vor Mitternacht kam es in der Riedleparkstraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der ein 43-jähriger beteiligt war. Dieser zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zunehmend aggressiv und schlug mit der Hand einen Polizeibeamten auf die Brust. Er wurde mit Unterstützung eines weiteren Polizeibeamten überwältigt. Auf dem Weg zum Streifenwagen spuckte der Tatverdächtige noch in Richtung eines Polizeibeamten, verfehlte diesen jedoch. Die restliche Nacht verbrachte der Tatverdächtige in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Gegen ihn wurde sowohl wegen der ursprünglichen körperlichen Auseinandersetzung, als auch wegen des tätlichen Angriffs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meckenbeuren

Gebäudebrand

Am Samstag gegen 03:40 Uhr wurde im Ortsteil Siglishofen ein Gebäudebrand gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der angebaute Wintergarten des Gebäudes in Vollbrand und war im Begriff auf das Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte durch den Löschangriff der Feuerwehr verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten evakuiert werden. Nach derzeitigem Stand wurden zwei Bewohner, sowie ein zu Hilfe eilender Nachbar durch den Brand leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 130.000 - 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und wird Teil der weiteren Ermittlungen sein, die vom Polizeiposten Meckenbeuren übernommen werden. Vor Ort waren 55 Feuerwehrleute, 10 Mitarbeiter Rettungsdienst, 10 Polizeibeamte sowie 2 Mitarbeiter des Energieversorgers eingesetzt.

