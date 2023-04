Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Obersulgen / Gornhofen

Motorrad prallt gegen Auto

Am Samstag gegen 12.50 Uhr befuhr die 57-jährige Lenkerin eines Hyundai die K7985 von Obersulgen kommend in Richtung Grünkraut. An der Kreuzung mit der K7981 wollte die Fahrzeuglenkerin in diese in Richtung Gornhofen / Obereschach abbiegen und übersah hierbei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 39-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und knallte in die rechte Fahrzeugfront des Pkw. Der Motorradfahrer wurde wegen zumindest starker Prellungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht. Die Pkw-Lenkerin musste ebenfalls in ärztliche Behandlung und wurde hierzu durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik verbracht. Am Motorrad des Krad-Lenkers entstand mit circa 1.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, den folgenden Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen durch den Abschleppdienst sowie die hinzugerufene Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Verkehrsgruppe Ravensburg der Polizei übernommen. Die Hyundai-Fahrerin wird sich wohl für den Unfall verantworten müssen.

Leutkirch

Betrug durch Technische Manipulation an Sattelzugmaschine

Ins Netz der Verkehrsexperten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Polizeipräsidiums Ravensburg ist am Samstag gegen 16.15 Uhr der 44-jährige Lenker einer Sattelzugmaschine geraten. Bei einer polizeilichen Kontrolle des LKW auf der A96 Höhe Leutkirch stellten die Beamten fest, dass die Originalsoftware des Motorsteuergerätes gelöscht und eine abgeänderte, manipulierte Software eines leistungsstärkeren Fahrzeugs der gleichen Baureihe aufgespielt wurde. Hierdurch konnte mit der Sattelzugmaschine eine Leistungssteigerung von ursprünglich 580 PS auf circa 850 PS erreicht werden. Allerdings wurde dabei auch die Abgasreinigung außer Funktion gesetzt. Auf Anordnung des verständigten Bereitschaftsstaatsanwalts wird für das Fahrzeug ein Gutachten durchgeführt. Hierzu beschlagnahmten die Beamten das Motorsteuergerät. Für diesen Betrug wird sich der griechische Fahrzeuglenker wegen der Fälschung von beweiserheblichen Daten verantworten müssen und musste bereits bei den Beamten eine Sicherheitsleistung von 7.000 Euro leisten.

Leutkirch

Einbruch in Gartenschuppen

Bislang unbekannte Täter machten sich am Samstag kurz vor Mitternacht an einem Haus in der Kurze Straße in Leutkirch zu schaffen. Die dortigen Bewohner konnten die Personen noch wahrnehmen und wurden unter anderem darauf aufmerksam, da deren Hund durchgehend ´Alarm schlug´. Während am Gebäude selbst keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde ein auf der Terrasse befindlicher Schuppen gewaltsam aufgebrochen. Dazu verwendeten die Täter wohl auch Einbruchswerkzeug, um die Türe des Schuppens aufzuhebeln. Bislang wird davon ausgegangen, dass die Diebe nichts für sie Verwertbares gefunden haben und ohne Beute davon sind. Zur Täterschaft ist lediglich bekannt, dass es sich um einen circa 1,80 Meter großen Mann und eine circa 1,60 Meter große Frau handeln soll, welche mit dunklen Jacken bekleidet waren. Die Fahndung durch Kräfte des Polizeirevier Leutkirch blieb bislang erfolglos. Hinweise werden unter 07561 8488-0 an das Polizeirevier erbeten.

Kißlegg

Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag gegen kurz nach 09.00 Uhr von der Herrenstraße in Kißlegg. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Fahrzeugführer auf Höhe der dortigen Apotheke einen Audi A6 und verursachte hierbei einen Schaden von 5.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfall und zum Unfallverursacher wurden durch Polizeibeamte des Polizeirevier Wangen im Allgäu übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 07522 984-0 zu melden.

