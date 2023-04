Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich durch einen Zweiradlenker wurde am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr ein in der Seewattenstraße in Bad Saulgau geparkter VW beschädigt. Als der Besitzer des geschädigten Fahrzeugs an dieses zurück kam stellte er Beschädigungen am Fahrzeugheck in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Der/die Verursacher/in entfernten sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamte des Polizeirevier Bad Saulgau ermitteln diesbezüglich wegen Verkehrsunfallflucht. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der Schaden durch einen Fahrradfahrer oder den Fahrer eines Kleinkraftrades verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell