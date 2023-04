Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerchen am Bouleplatz gelegt

Weilerswist (ots)

Vier junge Männer im Alter von 16, 17, 18 und 21 Jahren stehen im Verdacht, am Ostermontag, 10.04.2023, um 17:30 Uhr in Weilerswist am Anbau eines Bouleplatzhäuschen am Carqueiranner Platz ein Feuerchen gelegt zu haben.

Es entstand ein ca. 20 cm großes Brandloch an der einfachen Holzkonstruktion. Die Stelle brannte bei Eintreffen der Polizei nicht mehr. Allerdings konnte noch leichter Brandgeruch bemerkt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in einem unteren dreistelligen EUR-Betrag. Die von Zeugen beobachtete Tat wird von den jungen Leuten bestritten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

