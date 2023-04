Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei in der Notunterkunft Marmagen

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Ostermontag, 10.04.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde gleich mit mehreren Notrufen eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten in der Notunterkunft in Netterheim-Marmagen gemeldet. Beim zügigen Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatte sich die Lage jedoch wieder einigermaßen beruhigt. Wie sich herausstellte, sind zuvor zwei Bewohner, ein 29 jähriger und ein 30jähriger Algerier, mit einer Gruppe von acht afghanischen Männern in Streit geraten. Dabei soll es um einen Annäherungsversuch eines Afghanen an einer Bekannten der beiden erstgenannten Männer gegangen sein.

Schnell uferte die Situation im stark frequentieren Vorraum zur Kantine aus, wobei mit Mobiliar, wie zum Beispiel mit Stühlen, um sich geworfen und auch einige Tische umgestoßen wurden.

Eine unbeteiligte 70jährige Syrerin wurde durch einen umhergeworfenen Gegenstand leicht am Rücken verletzt und musste sich ebenso wie ein 32jähriger Afghane, der sich am Arm verletzte, in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen.

Des Weiteren wurde ein Holzgeländer beschädigt. Bei der Überprüfung eines 20jährigen Ägypters wurde ferner festgestellt, dass gegen ihn ein Internationaler Haftbefehl aus Italien wegen einer Sexualstraftat vorlag. Der Mann wurde festgenommen und soll heute zwecks Verkündung dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell