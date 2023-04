Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Schleiden (ots)

Am Ostersonntag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Aachen mit seinem Motorrad die B266 aus Richtung Einruhr kommend in Fahrtrichtung Herhahn. Ausgangs einer Rechtskurve vor Vogelsang geriet der Motorradfahrer mit seiner Maschine aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 68-jährigen Mann aus Simmerath gesteuert wurde. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw und weitere drei Insassen blieben unverletzt. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wobei für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die B266 durch die Polizei bis 18.30 Uhr gesperrt blieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell