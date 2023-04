Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwindigkeitsüberwachung

Kall (ots)

Gestern, am 05.04.23 wurde im Tagesverlauf mit einer Messanlage der Polizei eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Landstraße 203 zwischen Kall-Sistig und Rinnen in der 70er Zone durchgeführt. Hierbei wurden leider 380 Fahrzeuge geblitzt, die insgesamt zu schnell unterwegs waren.

Besonders auffällig war aber ein PKW-Fahrer aus dem Kreis Euskirchen, der mit seinem Audi vormittags mit gemessenen 135 km/h erheblich zu schnell in Richtung Rinnen fuhr. In den Nachmittagsstunden fuhr er dann in Gegenrichtung wieder mit exakt der gleichen Geschwindigkeit durch die Messstelle! Den Fahrer erwarten nun ein beträchtliches Bußgeld, mindestens zwei Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

