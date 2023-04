Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flüchtiger Rollerfahrer gesucht

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 05.04.23 um 22:35 Uhr kam es in Euskirchen auf der Gregor - Mendel - Straße, 53881 Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht. Nach Angaben eines Zeugen befuhr ein mit zwei Personen (ein Mann und eine Frau) besetzter Motorroller die Gregor - Mendel - Straße in Richtung Kirchheim. Kurz nach dem Ortseingang von Kirchheim verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen zwei geparkte PKW und kam anschließend selbst zu Fall. Die PKW wurden teilweise beträchtlich beschädigt. Nachdem die Verunfallten durch den Zeugen angesprochen wurden, setzten sie sich wieder auf ihren Roller und flüchteten in Richtung Ortsmitte Kirchheim. Aufgrund der Spurenlage muss zurzeit von einer Verletzung eines oder beider Personen ausgegangen werden. Bei dem Motorroller handelt es sich vermutlich um ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen. Dieses war vermutlich in der Mitte von unten nach oben umgeklappt. Das Fahrzeug hat zumindest eine teilweise rot lackierte Karosse.

Flüchtiger Fahrer:

- Mann, ca. 30 bis 40 Jahre alt - sprach deutsch - trug Schutzhelm

Beifahrerin:

- Frau, ca. 20 bis 30 Jahre alt

Das Verkehrskommissariat Euskirchen (Ruf 02251/799-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer den Unfallhergang gesehen hat oder andere sachdienliche Angaben zum Geschehen machen kann?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell