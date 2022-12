POL-S: Glätteunfälle

Stuttgart-Möhringen/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (13.12.2022) in Wohnungen an der Reichenberger Straße und am Dahlienweg eingebrochen. An der Reichenberger Straße hebelten die Täter zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr die Kellertür eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang. In der Wohnung durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. ...

