Coesfeld (ots) - Unbekannte haben die gläserne Haupteingangstür der Sporthalle des Pictorius Berufskollegs beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12 Uhr am vergangenen Mittwoch (18.05.22) und 10.30 Uhr am Dienstag (24.05.22). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr