Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 79-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen

Bild-Infos

Download

Schleiden-Gemünd (ots)

Durch eine brennende Kerze auf dem Tisch geriet die Oberbekleidung eines 79-jährigen Mannes aus Schleiden-Gemünd versehentlich in Brand. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, geriet aber auch sein Haupthaar in Flammen. Eine aufmerksame Nachbarin nahm das lebensgefährliche Geschehen wahr und machte sich bei ihm bemerkbar. Unter dramatischen Umständen gelang es dem Mann, ihr die Wohnungstüre zu öffnen und Hilfe zu erhalten. So konnten sie das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst löschen. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell