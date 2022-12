Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen-Einbruchsdiebstahl Quarzwerk

Singhofen (ots)

Am Mittwoch, den 07.12.2022 zwischen 22:45 und 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Büroräume des Quarzwerkes in Singhofen. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln von mehreren Fenstern Zugang zum Objekt und entwendeten die verschlossene Geldkassette. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell