Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Dieb entwendet E-Bike - 2000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße, gegenüber der City-Galerie 10.01.2022, 14.00 Uhr bis 14.20 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Montagnachmittag ein verschlossen abgestelltes E-Bike vor einem Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße in Wolfsburg. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am frühen Montagnachmittag fuhr eine 66-Jährige mit ihrem roten E-Bike der Marke "Kalkhoff" zum Einkaufen in die Innenstadt. Vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone verschloss sie ihr Zweirad. Als die Fahrradfahrerin nach weinigen Minuten das Geschäft verließ stellte sie fest, dass ihr E-Bike gestohlen worden war. Sie verständigte die Polizei. Eine Absuche der näheren Umgebung war jedoch erfolglos. Da die Fußgängerzone zur Tatzeit gut besucht war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Fahrraddiebstahl beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell