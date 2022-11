Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kartenautomat beschädigt und geflüchtet

8.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am Mittwoch in Bad Mergentheim. Der Täter oder die Täterin kollidierte mit seinem oder ihrem Kia mit einem Kartenautomaten in der Straße Oberer Graben und beschädigte diesen. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und meldete dies der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 5499-0 zu melden.

Bad Mergentheim: Nach Unfall geschlagen

Einem 62-Jährigen fuhr eine unbekannte Person am Donnerstagabend in Bad Mergentheim über die Fußspitzen, schlug ihn anschließend und flüchtete mit einem Fahrrad. Dem Geschädigten kam gegen 19 Uhr am Fußweg Elpersheim ein Fahrzeug entgegen, welches ihm über die Füße fuhr. Im Anschluss daran stieg der Fahrer aus und schlug den 62-Jährigen. Infolgedessen entfernte er sich mit einem mitgebrachten Fahrrad. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, die den Vorgang gesehen haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 5499-0 zu melden.

Tauberbischofsheim: Hausfassade beschädigt - Zeugen gesucht

Zu einer Sachbeschädigung von etwa 100 Euro kam es im Laufe dieser Woche in Lauda-Königshofen. Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum 13. November bis 17. November die Fassade eines Hauses in der Pfarrstraße durch einen mehrere Zentimeter langen Kratzer. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim ermittelt nun, wer die Hausfassade beschädigt hat. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 zu melden.

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer wohl übersehen

Unverletzt blieb ein 55-Jähriger Motorradfahrer, der am Donnerstagnachmittag in Lauda-Königshofen mit einem Auto kollidierte. Er befuhr die Turmbergstraße in Richtung Kreuzung Antoniusstraße, als er wohl von einem 64-Jährigen PKW-Fahrer übersehen wurde. Im Kreuzungsbereich touchierten sich die beiden Fahrer leicht, wodurch der bevorrechtigte Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand kein Sachschaden.

Bad Mergentheim: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

2.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am Donnerstag in Bad Mergentheim. Zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr kollidierte der oder die Täter mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit einem im Lindenweg abgestellten Dacia. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell