Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen In der Nacht zum Dienstag (23.8.) sollen sich mehrere Männer gegen 3.30 Uhr an diversen Fahrzeugen, unter anderem an einem Opel, in der Gießener Straße zu schaffen gemacht haben, woraufhin eine ...

mehr