Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Pkw-Fahrer ohne Führerschein in Euskirchen unterwegs

Euskirchen (ots)

Am Gründonnerstag stoppten Polizeibeamte der Wache in Euskirchen insgesamt drei Pkw, deren Fahrer ohne Führerschein unterwegs waren. Um 07.00 Uhr morgens wurde ein 24-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw in Roitzheim kontrolliert. Die Beamten stellten neben dem Fehlen eines Führerscheins darüber hinaus einen Drogenkonsum beim Fahrer fest. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Euskirchen entnommen. Kaum drei Stunden später wurde ein 34-jähriger Mann aus Euskirchen auf dem Eifelring gestoppt, der einräumte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch ihm wurde auf der Wache in Euskirchen eine Blutprobe aufgrund von Drogenkonsum entnommen. Gegen 20 Uhr abends missachtete ein Pkw-Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel an der Kreuzung L194/Roitzheimer und auch hier wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der 31-jährige Mann aus Euskirchen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Einen Tag später, am Karfreitag gegen 20.30 Uhr wurde in Euskirchen, An der Vogelrute ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der ebenfalls keinen Führerschein vorzeigen konnte. In allen Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

