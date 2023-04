Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sexuelle Belästigung am Bahnhof

Euskirchen (ots)

Am Sa., 08.04.2023, gegen 19:50 Uhr, wurde eine 19jährige junge Frau in Begleitung einer Freundin sowie eines Freundes im Bahnhofsgebäude plötzlich und unerwartet unsittlich an verschiedenen intimen Körperstellen angefasst. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen ihnen vollkommen unbekannten 42jährigen deutschen Mann ohne festen Wohnsitz handeln, der von der verständigten Polizei noch vor Ort angetroffen und in Gewahrsam genommen wurde. Der erheblich betrunkene Mann, über 2 Promille Atemalkoholkonzentration, wurde im späteren Verlauf dem Richter vorgeführt, wo er die gegen ihn gerichteten Vorwürfe bestritt. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der Mann am nächsten Tag wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

