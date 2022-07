POL-WAF: Sassenberg. Bargeld und Getränke gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (21.07.2022, 21.50 Uhr) und Freitag (22.07.2022, 11.00 Uhr) in einen Imbiss in Telgte eingebrochen. Der oder die Täter haben sich Zutritt zu dem Gebäude an der Wolbecker Straße verschafft und Geld aus einem Tresor gestohlen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 ...

mehr