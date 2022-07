POL-WAF: Drensteinfurt. Unfallbeteiligter nach Begegnung mit Radfahrer gesucht

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen und rund 10.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag (23.07.2022, 16.50 Uhr) in Ahlen. Ein 72-jähriger Ahlener war in seinem Auto auf der Industriestraße Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz unterwegs. Als er nach links in eine Zufahrt abbog, stieß er in der Einmündung mit dem Auto einer 31-jährigen Frau aus Eching zusammen. Die Frau wurde leicht ...

