Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall nach missglücktem Wendemanöver

Totalschaden ist bei einem Verkehrsunfall nach einem missglückten Wendemanöver in der Gartenstraße am Sonntag an gleich zwei Autos entstanden. Ein 34 Jahre alter Mazda-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, wollte auf Höhe der Kuppelnaustraße die Fahrtrichtung ändern und holte dazu auch über die rechte Spur neben ihm aus. Eine nachfahrende 22-jährige BMW-Lenkerin erkannte das Vorhaben des Mazda-Fahrers nicht und fuhr auf. Der Schaden, der insgesamt an den Autos entstanden ist, wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Ravensburg

Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Sowohl unter Drogen- wie auch Alkoholeinwirkung stand ein Autofahrer, der einer Polizeistreife am Sonntagmorgen in der Südstadt aufgefallen ist. Der Mann war trotz Dämmerung ohne Licht unterwegs. Als er die Polizeistreife erkannte, parkte er sein Auto am Straßenrand ab und ging zu Fuß davon. Die Beamten, die das Verhalten stutzig machte, gingen dem Flüchtigen nach. Dieser versuchte, sich in einem Gebüsch vor den Polizisten zu verstecken. Als ihm dies nicht gelang, rannte er abermals davon, wurde von einem Beamten aber zu Boden gebracht. Der Grund für seine Flucht erschloss sich schnell - ein Drogentest war positiv und auch ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 20-Jährige musste die Beamten daraufhin zu zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein, und auch die Nutzung von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Er hat nun mit Strafanzeigen zu rechnen.

Leutkirch

Kleintransporter kippt bei Unfall um

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 8 Uhr auf der A 96 ereignet hat, sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer kam zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort wurde sein Wagen von der Mittelleitplanke abgewiesen und prallte in der Folge gegen das Transportfahrzeug eines 44-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die rechte Fahrspur befuhr. Durch die Wucht der Kollision kippte der Transporter um. Beide Fahrer wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort war, war die Autobahn in Richtung Lindau zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau, der sich nach Beendigung der Unfallaufnahme gegen 9.30 Uhr rasch auflöste.

Wangen

Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Abgeschleppt werden mussten beide unfallbeteiligten Autos nach einem Zusammenstoß im Kreisverkehr in der Lindauer Straße am Samstagabend. Ein 48 Jahre alter Skoda-Fahrer, der die Lindauer Straße befuhr, erkannte den Kreisverkehr als solchen nicht und fuhr geradeaus über ihn hinweg. Dabei stieß er mit dem Mitsubishi eines 44-Jährigen zusammen, der den Kreisverkehr befuhr und in die Zeppelinstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Wagen entstand jeweils 5.000 Euro Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Kißlegg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Das Weite gesucht hat ein Autofahrer, der am Samstag in der Herrenstraße einen geparkten Audi A6 angefahren hat. Der Täter streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr den in einer Parktasche auf Höhe der Apotheke abgestellten Audi. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 5.000 Euro an dem fremden Pkw zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden, wo zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht geführt wird.

Kißlegg

Geschwindigkeitsmessungen bei Regenwetter

Während des Regens am Sonntagnachmittag waren viele Autofahrer auf der A 96 bei Kißlegg zu schnell unterwegs. Eine Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei ergab, dass mehr als 15 Prozent aller Autofahrer, die zwischen 13 Uhr und 16 Uhr von der Anschlussstelle Kißlegg in Richtung Memmingen gefahren sind, sich nicht an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h gehalten haben und mit über 10 km/h zu schnell unterwegs waren. Fünf gemessene Fahrzeuglenker waren sogar über 60 km/h zu schnell. Insgesamt kommt auf 631 Autofahrer nun ein Bußgeld zu, mindestens 55 müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Weingarten

Mit freizügigen Bildern erpresst

Opfer einer Erpressung ist ein 20-Jähriger aus dem Raum Weingarten am Wochenende geworden. Der junge Mann war über die sozialen Medien mit einer Frau in Kontakt gekommen, die schon nach kurzem Kontakt einen Videoanruf startete. In diesem entblößte der 20-Jährige teilweise sein Genital, was von der Frau angeblich mitgeschnitten wurde. Im Nachhinein forderte sie Geld und drohte dem 20- Jährigen andernfalls mit der Veröffentlichung der Aufnahmen. Der Heranwachsende hat sich zwischenzeitlich an die Polizei gewandt, die nun Ermittlungen eingeleitet hat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der als "Sextorsion" bekannten Erpressungsmasche. Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen! Sollten Sie Opfer einer solchen Erpressung geworden sein, überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf. Wenden Sie sich an die Polizei. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter Tel. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

Bad Waldsee

Roller aus Garage gestohlen

Im Kapellenweg wurde am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 22 Uhr ein Motorroller aus einer Garage gestohlen. Das Garagentor war geschlossen, wurde vom Täter aber wohl nach oben geschoben. Da der Schüssel in dem Fahrzeug gesteckt haben dürfte, fiel dem Dieb eine Mitnahme des Fahrzeugs samt Helm nicht schwer. Das Polizeirevier Weingarten hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Aulendorf

Tatverdächtige zu Einbruchstaten in Kiosk ermittelt

Nach einigen versuchten und einem geglückten Einbruch in einen Kiosk am Aulendorfer Bahnhof im Dezember und Januar (wir berichteten) ist es der Polizei zwischenzeitlich gelungen, mehrere Tatverdächtige zu ermitteln. Die Auswertung von am Kiosk gefundenen Spuren brachte die Ermittler des Polizeipostens Altshausen auf die Fährte eines 20-Jährigen, der an allen Taten beteiligt gewesen sein soll. Zusammen mit einem 19-Jährigen soll er den Großteil der Delikte verübt haben. Auch ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll bei einem Einbruchsversuch Ende Januar beteiligt gewesen sein. Alle drei haben nun mit empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Wilhelmsdorf

Einbruch in Fachklinik

In ein Klinikgebäude in der Riedhauser Straße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein Oberlicht Zugang zum Hauptgebäude der Klinik und brach hier eine Tür auf. Entwendet hat der Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell