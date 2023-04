Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen Bürden und Brünn

Hildburghausen (ots)

Am 14.04.2023, ca. 20:15 Uhr kommt ein 37-jähriger Autofahrer auf der K525 zwischen Bürden und Brünn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkt gegen und kollidiert in der Folge mit der Böschung links neben der Fahrbahn. Durch die Kollision mit der Böschung überschlägt sich der Pkw und kommt auf dem Dach liegend, auf der Fahrbahn zum stehen. Der Fahrer des Pkw wird bei dem Unfall nicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt. Am Pkw entstand Totalschaden.

