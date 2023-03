Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mutmaßliche Rauschgifthändler in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Größere Mengen Rauschgift und Geld fand die Polizei bei Durchsuchungen am Mittwoch im Raum Göppingen.

Seit mehreren Monaten ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den 26-Jährigen und eine 26 Jahre alte Frau aus dem Raum Göppingen. Es bestand der Verdacht, dass der Mann mit Rauschgift handeln soll. Das Rauschgift soll bei der Frau deponiert gewesen sein. Am Mittwoch standen die Ermittler mit Durchsuchungsbeschlüssen vor den Wohnungen. In der Wohnung des 26-Jährigen fand die Polizei etwa 22 Gramm Marihuana, geringe Mengen Amphetamin und 450 Euro mutmaßliches Dealergeld. Weitaus mehr fand die Polizei in den Räumlichkeiten der Frau. Etwa 700 Gramm Amphetamin, 116 Gramm Marihuana, 23 Gramm MDMA, 8 Gramm Kokain, sowie mehrere Ecstasy Tabletten und LSD Trips beschlagnahmte die Polizei dort.

Außerdem fanden die Ermittler etwa 12.200 Euro mutmaßliches Dealergeld. Auch das wurde beschlagnahmt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, sollen das Rauschgift und das Geld dem Mann gehören.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann. Der wurde noch am selben Tag einer Haftrichterin vorgeführt. Die erließ den Haftbefehl.

Der Beschuldigte ist einschlägig vorbestraft und steht unter laufender Bewährung, weshalb der Haftbefehl auch auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr gestützt wird. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 26-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

++++++++ 1834961(WA)

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1441

Joachim Schulz, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell