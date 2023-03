Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amststetten - Baggerschaufeln gestohlen

Von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte Maschinenteile in Amstetten.

Ulm (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 11 Uhr. In der Geislinger Straße / Wasserfallweg befand sich eine Baustelle. Dort lagerten auch die Schaufeln und Greifer für die Bagger. Unbekannte luden die Gerätschaften auf ein größeres Fahrzeug auf. Hierzu war wohl auch ein Hebekran notwendig. Der Polizeiposten Amstetten (Telefon 07331/71570) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach den Dieben.

Wahrscheinlich ist es schwieriger, sein Eigentum auf einer Baustelle zu sichern, als in einem Gebäude. Dennoch ist es nicht unmöglich. Die Polizei bietet viele Tipps, wie Menschen sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen können. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

