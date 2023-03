Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann überfallen

Am Freitag schlugen zwei Unbekannte auf einen 32-Jährigen in Göppingen ein.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr lief der 32-Jährige in der Kanalstraße. Im Bereich Jebenhäuser Brücke sprachen ihn zwei Unbekannte an. Die fragten ihn, ob er Geld wechseln könne. Dem willigte der 32-Jährige ein. Ohne Vorwarnung schlugen die Unbekannten auf den Mann ein. Dieser konnte sich losreißen und flüchten. In der Gartenstraße traf er auf einen Zeugen, der den Notruf wählte. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Die blieben unentdeckt. Durch den Angriff erlitt der 32-Jährige Verletzungen im Kopfbereich. Die mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Tatort fand die Polizei den Geldschein, der für den Wechsel vorgesehen war, und stellte ihn sicher. Zu den Tätern konnte er lediglich sagen, dass diese etwa 175 bis 180cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Die Polizei Göppingen (Telefon 07161/63-2360) nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei ist bei der Klärung von Straftaten auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde jemand etwas mit Gewalt wegnehmen. Sicher wollten Sie, dass Zeugen sich melden und Ihnen beistehen. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++++++ 0521448 (JS)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

