Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen BMW stellte am Freitag, 20.01.2023 gegen 10.00 Uhr ein 35 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße ab. Als er gegen 12.00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses am vorderen linken Radlauf, in Form von Kratzspuren, beschädigt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 500 Euro beim Ausparken verursacht. Nach Spurenlage könnte es sich beim Verursacherfahrzeug und eines mit hellem Lack (weiß/beige/grau) handeln. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

