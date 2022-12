POL-OG: Achern - Wohnungsbrand

Offenburg (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz wurde der mutmaßliche Aggressor durch die Polizei am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Unruhestifter verpasste nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen einem 54-jährigen Mann einen Stoß mit seinen Händen, so dass dieser sein Gleichgewicht verlor und mit ...

mehr