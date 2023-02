Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Täter nach räuberischen Diebstahl in Haft

Schwerin (ots)

Nachdem am Mittwochnachmittag eine Bande einen Ladendiebstahl begangen haben soll, sitzt einer der Täter nun in Haft. Durch das Auslösen der Diebstahlswarnanlage im Kassenbereich wurde das Verkaufspersonal eines Elektrofachmarktes in Krebsförden auf einen Diebstahl aufmerksam. Ein hinzueilender Kollege versuchte den flüchtenden Täter zu stellen, dies gelang jedoch nicht. Die Warnanlage löste kurz darauf bei einer weiteren Person aus, die dann vom Mitarbeiter der Filiale zur Rede gestellt werden konnte. Zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten des Geschäftes konnte der 39-jährige Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Den derzeitigen Erkenntnissen nach versuchte der Mann Ware im Wert von ca. 650 Euro zu entwenden. Eine dritte Person, die weiterhin flüchtig ist, wird ebenfalls in Verbindung mit dieser Tat gesehen. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes kam ein Diensthund des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V mit dem Zweck der Suche nach den flüchtigen Tätern zum Einsatz. Umfangreiche Spuren wurden vom Kriminaldauerdienst gesichert. Parallel wurde der gefasste Täter am Donnerstag dem Gericht vorgeführt. Als Ergebnis hat das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 39-jährigen Georgier erlassen und den Vollzug angeordnet. Aufgabe des Kriminalkommissariats Schwerin wird es nun sein, die weiteren Hinweise und Spuren zu den flüchtigen Tätern auszuwerten. Das engagierte Verhalten der Mitarbeiter des Elektrofachgeschäftes machten dieses Ergebnis erst möglich. Die Polizei bedankt sich.

