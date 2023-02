Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannter entwendet Einnahmen von Bäckerfilialen

Schwerin (ots)

Zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer LKW Ladefläche kam es am Montagmorgen in Schwerin. Ein Frischwarenlieferant belieferte bei seiner Tour durch Mecklenburg-Vorpommern Bäckerfilialen in Schwerin. Zunächst gegen 04:40 Uhr einen Bäcker in der Güstrower Straße und ca. 30 Minuten später das Geschäft in der Schelfstraße. Während der Auslieferung wurden dem 44-jährigen Fahrer Einnahmen von mehreren zuvor angefahrenen Filialen entwendet, der Schaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die an den Bäckerfilialen und am dem LKW in Schwerin auffällige Personen festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei über die Telefonnummer 0385/5180-2224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und in den Polizeidienststellen entgegen.

