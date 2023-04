Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Hermentingen hat am Montagmorgen eine 68 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. In der Folge kollidierte sie zunächst mit der linken und dann mit der rechten Leitplanke, wobei an ihrem Fahrzeug und der Verkehrseinrichtung ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstand. Die 68-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Ford hinterlassen, der am Montag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Friedleshof" abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte das Fahrzeug und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein gestoppt

Ohne Führschein war ein 23-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der St.-Bruno-Straße gestoppt haben. Er musste sein Fahrzeug in der Folge stehen lassen und sieht sich nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert. Ebenfalls mit einer Anzeige muss der Halter des Pkws rechnen, weil er diesen zur Verfügung gestellt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell