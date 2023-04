Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.04.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann soll am Donnerstag in einem Geschäft in Albstadt mehrere Schmuckstücke im Wert von rund 1.500 Euro und ein hochwertiges Mobiltelefon sowie in einem Drogeriemarkt mehrere Parfums im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags gestohlen zu haben. Nachdem der 34-Jährige bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Straftaten in Erscheinung getreten ist, hat die Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Gericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann beantragt. Am heutigen Dienstag konnten Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl den Tatverdächtigen festnehmen und einem Haftrichter vorführen. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, woraufhin der marokkanische Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

