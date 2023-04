Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.04.2023

Bad Saulgau/Bergatreute (ots)

Tatverdächtiger nach Verkehrskontrolle wegen Handels mit Betäubungsmittel in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 50-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagnachmittag im Bereich der Ortschaft Rieden kontrolliert hatten. Die Polizisten wollten den Mann auf seinem Motorroller für eine allgemeine Verkehrskontrolle stoppen, woraufhin der Zweiradfahrer Gas gab und flüchten wollte. In einem Waldstück nahmen die Einsatzkräfte den 50-Jährigen schließlich vorläufig fest und stellten bei ihm mehrere Gramm Betäubungsmittel sicher, einen Führerschein konnte er dagegen nicht vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Einsatzkräfte darüber hinaus Kokain im mittleren 2-stelligen Gramm-Bereich und Beweismittel, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten. Ebenso fanden die Ermittler einen vierstelligen Geldbetrag und unter anderem einen Baseballschläger sowie mehrere Messer auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

