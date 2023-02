POL-KLE: Kevelaer-Twisteden - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Goch-Kessel (ots) - In der Zeit von Donnerstag 02.02.2023 23:00 Uhr bis Freitag 03.02.2023 07:30 Uhr, wurden auf dem Thomas-Morus-Weg die beiden amtlichen Kennzeichen GEL-SG 158 entwendet. Sie waren an einem grauen Subaru Forester angebracht welcher am Straßenrand abgestellt war. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

